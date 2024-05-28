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レディース　バック　CUFFZ カフス　手錠　大容量　スワロフスキー
商品番号 S51683511995
商品名

レディース　バック　CUFFZ カフス　手錠　大容量　スワロフスキー
ブランド名 Svital
特別価格 税込 3,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧下さいまして、ありがとうございます！お気に入りで、よく使っていましたので、使用感ありますがまだまだ使っていただけるバックかと思います。汚れ、サイズ、色は写真をご確認ください。自宅保管ペット、喫煙者おりません。梱包は、圧縮し箱に入れます。ゆうゆうメルカリ便ゆうパケットポストにてお送りいたします。ご検討いただけますと幸いです！よろしくお願いいたします。手錠スワロフスキーカフスCUFFZ肩掛け大容量内ポケットありオシャレ
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