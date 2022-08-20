GREGORY x BEAMS BOY / 別注 QUIDKPOCKET22FW

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未使用品。(タグは付属しません。)使うのが勿体無く、今後使用することがなさそうなので出品します。しかしながら、まだ手放すのを悩んでもいるため、早々に出品を取り消す可能性がありますので、ご理解の程宜しくお願いします。⚠︎お値下げについてお値段によっては応じます。カラー···ブラウン