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MICHEAL KORS ハンドバッグ
商品番号 P14555571535
商品名

MICHEAL KORS ハンドバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MICHEALKORSのハンドバッグでカラーはピンクです。1回使用したのみなので、目立った傷はありませんが、底に小さな傷がある程度です。値下げしました。12500→10800●注意事項：汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。#MICHEALKORS#マイケルコース#バッグ#ハンドバッグ
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