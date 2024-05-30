MICHEAL KORS ハンドバッグ

MICHEALKORSのハンドバッグでカラーはピンクです。1回使用したのみなので、目立った傷はありませんが、底に小さな傷がある程度です。値下げしました。12500→10800●注意事項：汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。#MICHEALKORS#マイケルコース#バッグ#ハンドバッグ



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