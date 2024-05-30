

キルティングパールスクエアミニバッグ



キルティングパールスクエアミニバッグ



キルティングパールスクエアミニバッグ



キルティングパールスクエアミニバッグ



Darich♡新品キルティングスクエアミニバッグ - ショルダーバッグ



Darich♡新品キルティングパールスクエアミニバッグ | フリマアプリ ラクマ



キルティングパールスクエアミニバッグ



Darich♡新品キルティングパールスクエアミニバッグ



キルティングパールスクエアミニバッグ – Darich (ダーリッチ)



キルティングパールスクエアミニバッグ



新品未開封 ダーリッチ キルティングパールスクエアミニバッグ アイボリー-



キルティングパールスクエアミニバッグ



キルティングパールスクエアミニバッグ



キルティングパールスクエアミニバッグ – Darich (ダーリッチ)



ダーリッチ キルティングスクエアミニバッグ-

新品、未使用品タグ付き未開封ブラック完売、再販なし。残リ３点★定価＋送料＋手数料の金額になリます♡散りばめられたパールで魅せる新顔スクエアミニバッグ♡ぷっくりとしたキルティングに、小ぶりで上品なパールを散りばめたDarichらしさ溢れるデザインに落とし込みました…♩マチがしっかりとあるスクエアシルエットで、見た目以上に荷物が入るのが嬉しいポイント！ゴールドのチェーンやフロントのロゴパーツが高級感漂い、持つだけでコーディネートをパッと華やかな印象に仕上げてくれるバッグとなっております♡