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Darich♡新品キルティングパールスクエアミニバッグ
商品番号 P85110248178
商品名

Darich♡新品キルティングパールスクエアミニバッグ
ブランド名 ダーリッチ
特別価格 税込 5,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用品タグ付き未開封ブラック完売、再販なし。残リ３点★定価＋送料＋手数料の金額になリます♡散りばめられたパールで魅せる新顔スクエアミニバッグ♡ぷっくりとしたキルティングに、小ぶりで上品なパールを散りばめたDarichらしさ溢れるデザインに落とし込みました…♩マチがしっかりとあるスクエアシルエットで、見た目以上に荷物が入るのが嬉しいポイント！ゴールドのチェーンやフロントのロゴパーツが高級感漂い、持つだけでコーディネートをパッと華やかな印象に仕上げてくれるバッグとなっております♡
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