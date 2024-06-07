【美品 プラダ】長財布 ラウンドファスナー ベージュ サフィアーノ ロゴ金具

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✨値下げ交渉お気軽に！コメント無し、即決購入大歓迎です!!全商品購入手続き優先です✨●アイテム説明\u003cブランド\u003eプラダPRADA\u003c特徴\u003e長財布ロングウォレットウォレットwalletラウンドファスナーラウンドジップゴールド金具レザーロゴ金具レディース●型番1ML506●サイズ縦10.5cm横20cm厚さ2.5cm重量260gm※平置き実寸、素人採寸ですのでご容赦願います。●状態中古品ですが、多少の使用感のみで、目立つような傷はなく、まだまだ長く使用することができる状態です。●カラーベージュピンクベージュ内側バイカラー赤レッド×白ホワイト●素材サフィアーノレザー●購入元リサイクルショップ購入元は真贋鑑定、買取を行うストアなので安心してご購入下さい。●収納小銭入れ×1お札入れ×2カード入れ×12長めポケット×2●付属品無し※説明文に記載がない限り、タイトル以外の撮影備品は付属しません。●配送簡易包装にて、1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますので、その際はご相談させていただきます。●備考トラブル防止のため、ご購入前にプロフィールをご覧ください。あくまでも中古品ですので、ご理解のある方のみご購入お願いいたします。光の加減で実物と多少色味が異なる場合がございます。イメージと違った場合の返品はお受けできませんので、ご了承ください。No.230821-110293445-112293040-0063