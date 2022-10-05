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商品詳細
美しいバッグ箱なしカラー···レッド△並行輸入品トラブル、すり替え防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。返品交換は受け付けません。ご納得した上でのご購入をお願いします
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