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Koton ブラウス
商品番号 W63850009701
商品名

Koton ブラウス
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゆったり着れるkotonのブラウスです。フリーサイズで風通しもよく、生地も麻が入っているのでサラサラと着心地が良いです。身幅119cm着丈75cm前身頃は後ろ身頃より9cmほど短くなっているデザインです。気に入って着用していました。
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