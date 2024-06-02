Koton ブラウス

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商品詳細
ゆったり着れるkotonのブラウスです。フリーサイズで風通しもよく、生地も麻が入っているのでサラサラと着心地が良いです。身幅119cm着丈75cm前身頃は後ろ身頃より9cmほど短くなっているデザインです。気に入って着用していました。
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Koton コットン ブロード スキッパーカラーブラウス 231-743
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