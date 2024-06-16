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グレースコンチネンタル　シルク　ビーズポンチョブラウス　オレンジ　フラワー柄
商品番号 T71041852240
商品名

グレースコンチネンタル　シルク　ビーズポンチョブラウス　オレンジ　フラワー柄
ブランド名 グレースコンチネンタル
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

見にきてくださりありがとうございます✳︎✳︎説明文は最後まで必ずお読みください✳︎✳︎サイズ等、適正かご確認、ご判断頂いたうえでお手続きへお進みください。◡̈ブランドGRACECONTINENTAL　/　グレースコンチネンタル☆カラー　オレンジ☆サイズ　36　M☆丈約　肩57　丈66　袖28　身幅51☆素材　シルク100%胸元にビーズが縫い付けてある、とても美しいチュニックです。ポンチョのように来ていただけます。インナーを着ていただければきれいなシアー感を楽しめます。※折り畳んで圧縮袋に入れて配送致します。配送時の折りジワはご了承下さい。※出品前にコンディション等の状態など良くチェックしておりますが見落としがあった場合必ず評価前に御連絡お願い致します。返品対応させて頂きます。評価後は対応致しかねます。ご了承下さい。▲▲割引の詳細は、プロフィールをご一読下さい▲▲質問、相談等もお気軽にコメント下さい♪最後までご覧くださりありがとうございます(*˘︶˘*).。.:*♡【即購入OKです】【送料無料】管理No.AA275
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