アーバンリサーチ　FEMMENT　キーネック シャツ レース ブラウス

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---商品説明---FEMMENTファモンSHIRTS後ろの着丈が長くなっており、スカート、パンツスタイルどちらにも合わせやすいお洒落なデザインです。程よいVネックと胸元のレース、たっぷりとした身幅で、女性らしく着用出来ます。URBANRESEARCH アーバンリサーチでお取り扱いのあるブランドで、定価28,600円のお品です。【サイズ】3裄丈：49cm身幅：58cm着丈前：69.5cm着丈後ろ：104cm【カラー】ベージュ【素材】本体…綿100%レース…ポリエステル100%【コンディション】1度着用のみの美品です。目立ったダメージ、汚れ等なくコンディション良好です。※自宅保管品で状態の良い物のみを出品しておりますが、小さな汚れなど見逃しがあることがあります。※お使いの端末によっては色味に違いが出る場合があります。●中古品にご理解頂ける方のみのご購入をお願いいたします。●小さく畳んでの発送となりますので、畳みシワなどは予めご了承ください。●基本的にご購入から1、2日以内に【匿名配送】で発送させていただきます。●気になることなどございましたらお気軽にご質問下さい。【お得な割引実施中！】❒フォロー割引❒おまとめ割引❒リピート割引※フォロー割引金額・2000円未満→200円OFF・2,000円～4,999円→300円オフ・5,000円以上→500円OFF※おまとめ割引購入数に応じた割引をいたします。購入したい商品が複数ある場合、コメントにてお知らせください。お値段ご相談させていただきます！ご購入手続き後のお値段の変更は出来かねますので、必ずご購入前にコメントいただきますようお願いいたします。susuriススリsuzukitakayukiスズキタカユキarts\u0026scienceアーツ\u0026サイエンスtabrikタブリクmizuiroindミズイロインドthehinokiヒノキtowavaseトワヴァースmagaliマガリTOKIHOトキホwirrowウィローtoujourトゥジューdosaドーサyaecaヤエカdantanダンタtoogoodトゥーグッドmoiモイkavalカヴァル