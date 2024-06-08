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値下げ【6(ROKU)】STRIPE BAND COLLAR SHIRT
商品番号 R42860202135
商品名

値下げ【6(ROKU)】STRIPE BAND COLLAR SHIRT
ブランド名 ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6ROKUBEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWSSTRIPEBANDCOLLARSHIRT/シャツサイズ：36価格：¥20,9003回着用■商品説明バンドカラーでかちっとなりすぎず、適度なリラックスムードを効かせたシャツ。サイドにスリットをあしらい、ラウンドカットのデザインもポイントです。ピンクベージュのストライプ柄ですっきりと女性らしい印象。ボトムインしてすっきりと着ていただいたり、ボトムアウトしてレイヤードさせたりと、アレンジ次第で印象に変化を出せる１着です。目立つ汚れ・キズなど見当たりませんが自宅保管品ですので保管上のシワなど細かなこと気になる方、神経質な方はご購入をご遠慮頂ければ思います。
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