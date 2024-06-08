値下げ【6(ROKU)】STRIPE BAND COLLAR SHIRT

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6ROKUBEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWSSTRIPEBANDCOLLARSHIRT/シャツサイズ：36価格：¥20,9003回着用■商品説明バンドカラーでかちっとなりすぎず、適度なリラックスムードを効かせたシャツ。サイドにスリットをあしらい、ラウンドカットのデザインもポイントです。ピンクベージュのストライプ柄ですっきりと女性らしい印象。ボトムインしてすっきりと着ていただいたり、ボトムアウトしてレイヤードさせたりと、アレンジ次第で印象に変化を出せる１着です。目立つ汚れ・キズなど見当たりませんが自宅保管品ですので保管上のシワなど細かなこと気になる方、神経質な方はご購入をご遠慮頂ければ思います。