美品　ポールスミス 半袖シャツ　ホワイト　花柄　３８コットン　ホワイト

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#★★ポールスミス花柄シャツ一覧はこちらPaulSmithポールスミス半袖シャツMコットンホワイト花柄サイズ38（M）実寸サイズ（cm）肩幅44身幅57着丈67袖丈20※某大手リサイクルショップで購入した確実正規品になります使用感の少ない傷、汚れのない美品になります。発送前に検品しておりますが、細かな汚れや傷などがある場合がありますのでご了承ください。よろしくお願いします※喫煙者、ペットはいませんのでご安心ください。●発送匿名発送となっておりますので安心してご購入ください。●梱包質の良い商品をできるだけ安く提供させて頂くために簡易梱包、再生袋などで発送させて頂くことをご理解ください。●フォロー割あり当アカウントをフォロー後にコメント欄にてお知らせ頂ければ金額に合わせて割引させて頂きます。（基本2000円未満の商品は対象外となる場合があります）詳しくはプロフィールをご参照ください。その他ご質問や値引きのご相談などお気軽にコメントください。こちらのアイテム以外にも多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。管理番号 0512 2336690309658 4290