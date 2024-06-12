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綿100%トップス　濃いピンク
商品番号 U13445022226
商品名

綿100%トップス　濃いピンク
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スタイルラビーの品どうしても、この綺麗な濃いピンクは綺麗に映らないのですが実物は綺麗な色です。赤ではありません。鮮やかな濃いピンクです。デザイン性が高くふんわりオシャレ！タグを外して試着15分くらいしています。裏が長くなっているのでヒップ全部隠れますよ！
http://narcologia.ru/goods/providence703994.html
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