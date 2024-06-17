B5可 極美品 FURLA レザー ホーボー 2WAY ショルダーバッグ 黒

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概要欄○アイテムFURLAフルラショルダーバッグハンドバッグクロスボディショルダーポーチショルダーウォレット斜めがけ肩がけホーボーコメタ取り外し可能裏地総柄ロゴ金具ブラック黒シボ革レザーヴィンテージ、ビンテージ vintage○サイズタテ20cmヨコ29cmマチ12cmハンドル31cmショルダー紐95～110cm平置き実寸。着画はお断り致します。○状態多少の使用感はありますが、目立った傷なく極美品です！これから長い間お使いいただける商品になっております。あくまでも古着ですのでご理解頂いた上でご購入ご検討ください。○アイテムの詳細大人気ブランドFURLAのホーボー型2WAYショルダーバッグになります✨️こちらの商品は大変コンパクトながらかなりの大容量となっており、B5ノートや500mlのペットボトル、長財布を入れてもまだまだ余裕があるほどの大容量となっております✨️デザインもシンプルでとても可愛いバックとなっております✨️是非この機会にいかがでしょうか？○カラーブラック黒○素材レザー○購入元大手リサイクルショップオークションストア鑑定済み正規品になります✨○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入にプロフィールの確認をよろしくお願いします。カラー···ブラック123.0574