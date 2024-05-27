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ENFOLD タック入りパンツ　ブラック38
商品番号 P99162833559
商品名

ENFOLD タック入りパンツ　ブラック38
ブランド名 エンフォルド
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エンフォルドブラックサイズ　　38後ろはゴムになっています。採寸ウエスト　約32cm〜(後ろゴム)股上　　　約31cmヒップ　　約48cmわたり　　約30cm股下　　　約70cm裾幅　　　約15cmシルエットがキレイで楽ちんです。#エンフォルド#ENFOLD#オケージョン
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