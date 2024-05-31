ネックレス プラチナ

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商品詳細
プラチナダイヤ揺れるダイヤネックレス揺れるとキラキラ綺麗です一目惚れして購入しましたが似たような品を購入しましたので今回手放します！数回使用しました。美品刻印あります
http://narcologia.ru/goods/stair978400.html
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