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ROSSO アーバンリサーチ ランダムプリーツワンピース ロング 長袖 F モカ
商品番号 E15923712861
商品名

ROSSO アーバンリサーチ ランダムプリーツワンピース ロング 長袖 F モカ
ブランド名 アーバンリサーチロッソ
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【表記サイズ】F【実寸サイズ】肩幅：38cm　身幅：44cm　袖丈：59cm　総丈：122cm　　【素材】表地：ポリエステル100％　裏地：ポリエステル100％【色】モカ【仕様】裏地あり　【状態】使用感が少なく、かなり状態の良い商品です。　※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。【付属品】ベルト(取り外し可）　袖丈···長袖　ゴムになっているのでまくると好きな長さに調整出来ます。カラー···ベージュ柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/perpetual902246.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement831399.html
http://narcologia.ru/goods/mythic526935.html

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URBAN RESEARCH ROSSO（アーバンリサーチロッソ）の「ランダムプリーツ ...

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ランダムプリーツワンピース[RA34-26K401]｜URBAN RESEARCH公式 ...

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