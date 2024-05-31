ROSSO アーバンリサーチ ランダムプリーツワンピース ロング 長袖 F モカ

【表記サイズ】F【実寸サイズ】肩幅：38cm 身幅：44cm 袖丈：59cm 総丈：122cm 【素材】表地：ポリエステル100％ 裏地：ポリエステル100％【色】モカ【仕様】裏地あり 【状態】使用感が少なく、かなり状態の良い商品です。 ※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。【付属品】ベルト(取り外し可） 袖丈···長袖 ゴムになっているのでまくると好きな長さに調整出来ます。カラー···ベージュ柄・デザイン···無地



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