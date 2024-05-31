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FURLA like ライク　ウォレット　クロスボディー　ミニバッグ
商品番号 U96363470256
商品名

FURLA like ライク　ウォレット　クロスボディー　ミニバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 5,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー:ピンク●サイズタテ約12cmヨコ約19cmマチ約5cmこれらの季節にもピッタリでオールシーズン使えるお色味です！収納たっぷりのとても活躍するバッグです！写真の商品のみです。
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