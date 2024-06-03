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美品❗️ナイキNIKE❗️スポーツウェア ウィメンズエッセンシャル ジャケット
商品番号 B81635476877
商品名

美品❗️ナイキNIKE❗️スポーツウェア ウィメンズエッセンシャル ジャケット
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,442 円
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商品詳細

美品です❗️NIKEessentialWomen’srunningjacketです。とってもきれいなお色です。サイズが合わなくて、お譲りいたします。新品ですがタグを取り試着しましたので未使用に近いといたしました。状態はとってもきれいです！毎日のウォーキングやランニングにぜひどうぞ〜♪♪♪・ナイキ/NIKE・サイズ　S(155/80A)・カラー　オレンジ・素材　　　　表面　ポリエステル　100%　　　裏(メッシュ部分)ポリエステル100%・ポケット　左右各1つ(ファスナー付き)・袖口　マジクテープ付き(サイズ調整用)・背中　反射材(一部)送料込みすぐ発送匿名配送即購入⭕️画像をご確認くださいませカラー···オレンジ着丈···ミドル柄・デザイン···ロゴ・ワンポイントフード···フードあり（取外し不可）季節感···春、秋、冬#NIKE#ナイキ#スポーツウェア#ランニングジャケット#ジャケット#レディース#トップスNo.637725
http://narcologia.ru/goods/preference686838.html
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