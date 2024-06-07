MIUMIUの財布 ミュウミュウ マテラッセ マーガレット

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商品詳細
数ある商品のなかからご覧頂きありがとうございます。MIUMIU財布ミュウミュウみゅうみゅう箱カード付きカラー：MUGHETTOマーガレットサイズ：縦10cm横14cm厚さ3.5cm1年程使用しました。スレ、カタなどある所がありますので写真での確認をお願いいたします。多少のお値引きさせて頂きますので、お気軽にコメントお願いいたします。コンパクト財布三つ折財布可愛い財布形/開け口···三つ折りカラー···ピンク#にこめ雑貨
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