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MIUMIUの財布 ミュウミュウ マテラッセ マーガレット
商品番号 J10318889959
商品名

MIUMIUの財布 ミュウミュウ マテラッセ マーガレット
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 6,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品のなかからご覧頂きありがとうございます。MIUMIU財布ミュウミュウみゅうみゅう箱カード付きカラー：MUGHETTOマーガレットサイズ：縦10cm横14cm厚さ3.5cm1年程使用しました。スレ、カタなどある所がありますので写真での確認をお願いいたします。多少のお値引きさせて頂きますので、お気軽にコメントお願いいたします。コンパクト財布三つ折財布可愛い財布形/開け口···三つ折りカラー···ピンク#にこめ雑貨
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