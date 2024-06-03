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- セール❤️クリスチャンラクロアChristianLacroix☆ブラウス黒刺繍入り
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商品詳細
❤️一点物！クリスチャンラクロア4,890円→4,000円 今月内❣️☆ChristianLacroix☆ブラウス背中に刺繍入りと左刺繍ロゴ入り。シャツの正面は無地ですが、バックは刺繍が絵、夢のある一点オリジナルです。❤️生地はかなりソフトです、軽くてスリーシーズン楽しめるブラウスです。中古品ですので理解のある方にお願いします。色 ブラック\u0026刺繍柄横幅 44センチ着丈 58センチ素材 レーヨン#クリスチャンラクロア#クリスチャンラクロアブラウス#cafeジェシカ
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