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- ロンちゃんさまアパルトモンTHOMASMASON紺白ストライプシャツS.
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商品詳細
こちらで美品を譲っていただきましたが、少しきつくなってしまったため出品します。襟袖汚れみあたりません。色褪せもないと思います。体にそうカッティングが美しいです。着丈 68cm肩幅 36.5cm袖丈 61cm身幅 45cm素材 THOMASMASONコットン100% 中古品、自宅保管ご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/encourage142872.html
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