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ロンちゃんさまアパルトモンTHOMASMASON紺白ストライプシャツS.
商品番号 V86377311896
商品名

ロンちゃんさまアパルトモンTHOMASMASON紺白ストライプシャツS.
ブランド名 アパルトモンドゥーズィエムクラス
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで美品を譲っていただきましたが、少しきつくなってしまったため出品します。襟袖汚れみあたりません。色褪せもないと思います。体にそうカッティングが美しいです。着丈　　68cm肩幅　　36.5cm袖丈　　61cm身幅　　45cm素材　　THOMASMASONコットン100%　　中古品、自宅保管ご理解ください。
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http://narcologia.ru/goods/rebellion866678.html
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2ページ目 - アパルトモンドゥーズィエムクラス ストライプシャツ ...
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THOMAS MASON STRIPE SHIRTS（シャツ／ブラウス）｜L'Appartement ...
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◆ロンドンストライプシャツ
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