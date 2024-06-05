バーバリーシャツブラウス（刺繍ロゴ入り）

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バーバリーブラウス15年程前に、新大阪の繊維問屋街で購入しました。2回ほど着用、洗濯をして保管しておりました。黒のボトムス（スカートでもパンツでも）と合わせると可愛いです。9号サイズで、少しスリムなカッティングかなと思います。普段、9号やMサイズ着用でしたら問題なく着られます。刺繍ロゴ入りで、ボタンにもバーバリーの刻印あり、予備ボタンも付いています。畳んでお送りします。