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楠製 細工彫り『蟹文』盆 煎茶盆 刳り貫き盆 長方盆 一文字盆☆美しい木目☆
商品番号 N65136365582
商品名

楠製 細工彫り『蟹文』盆 煎茶盆 刳り貫き盆 長方盆 一文字盆☆美しい木目☆
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 6,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楠製細工彫り『蟹文』盆煎茶盆刳り貫き盆長方盆一文字盆☆美しい木目☆/煎茶道具3C1224サイズ(約):長さ36.3cm、幅11.3cm、高さ2.7cm、重さ249g
http://narcologia.ru/goods/evaporation663824.html
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