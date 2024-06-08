ランバンオンブルー ブラウス プリーツ フリル

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ご覧頂きありがとうございます^^*ランバンオンブルーLANVINenBleuブラウスです。お色はブラック黒サイズ38肩幅：約35cm身幅：約45cm着丈：約62cm袖丈：約45cm(素人採寸のため、多少の誤差ご了承くださいませ)目立つ傷や汚れ、引きつれは見受けられませんが、素人の自宅保管品、中古品をご理解いただける方、神経質では無い方に、ご購入のほどよろしくお願い申し上げます。※インナーは付属しませんので、お手持ちの黒いキャミソールを代用ください。