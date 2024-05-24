⭐︎夏終わりSALE⭐︎PATOUロゴタンクトップ

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商品詳細
新品、未使用 こちらで購入しましたが、着る機会がなかった為出品します。PATOUのタンクトップ♡手持ちの衣類でサイズ確認くださいませ♡サイズ L 着丈 約66センチ 身幅 約37センチ生地 コットン 100% カラー イエロー新品未使用ですが、自宅保管の為、ご了承いただない方はご購入をお控えくださいませ。
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