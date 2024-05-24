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⭐︎夏終わりSALE⭐︎PATOUロゴタンクトップ
商品番号 F87455732319
商品名

⭐︎夏終わりSALE⭐︎PATOUロゴタンクトップ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用　　こちらで購入しましたが、着る機会がなかった為出品します。PATOUのタンクトップ♡手持ちの衣類でサイズ確認くださいませ♡サイズ　L　　　　着丈　約66センチ　　　　身幅　約37センチ生地　コットン　100%　　　　カラー　イエロー新品未使用ですが、自宅保管の為、ご了承いただない方はご購入をお控えくださいませ。
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