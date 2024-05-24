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- 45R インディゴ レース ブラウス ハーフボタン コットン
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商品詳細
2208207▼brand:45R▼detail:スタンドカラーブラウスハーフボタン透け感レース▼material:コットン▼size:3実寸（cm）肩幅≫41身幅≫52袖丈≫58着丈≫71＊着丈は襟の付け根から裾にかけて採寸。＊平置き採寸です。若干の誤差はご容赦ください。▼状態:少し使用感はありますが、目立った汚れやダメージないです。.
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