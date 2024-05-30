定価4.3万】23区 ノーカラー 圧縮ウール ジャージーコート ブラック ...

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他にも多数出品中です。#Ten販売ファッションをご覧くださいませ(о´∀`о)23区ノーカラー圧縮ウールジャージーコート定価43780円自然な光沢感のあるウール素材を圧縮したハリ感のあるジャージーコートです。インナーコートとしても使えるアイテムです。✅着用数の少ない美品です。[カラー]黒ブラック[サイズ]38身幅55センチ着丈89センチ総丈93センチ[素材]羊毛100%【撮影に使用しているトルソーのサイズ】M高さ76/肩幅38/バスト82/ウエスト59/ヒップ85(cm)✴ご購入の合計金額に応じて、#フォロワー割引もしております。ぜひご利用ください(*´∀｀*)#Ten販売アウター#23区#ノーカラーコート#ウールコート#リバーコート#ジャージーコート素材...ウールカラー...ブラック着丈...ロング柄・デザイン...無地季節感...冬素材···ウール