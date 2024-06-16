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極美品✨アンテプリマANTEPRIMA ハンドバッグ ワイヤー シルバー 花柄
商品番号 S82998420227
商品名

極美品✨アンテプリマANTEPRIMA ハンドバッグ ワイヤー シルバー 花柄
ブランド名 アンテプリマ
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪⭐️全額返金保証⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください。〔古物商許可証：香川811070002595〕☘️値下げ交渉大歓迎〜お早めに☘️❣️他にも出品していますのでご覧ください→#さざえブランド……………………………………………………♡ブランド：アンテプリマ　　　　　　　　　　ANTEPRIMA　　　　　　♡カテゴリ：ハンドバッグ、バッグ　　　　　　花柄、花びら　　　　　　♡カラー：シルバー/クリア♡素材：ワイヤー♡サイズ：H約20cmxW約22cmxD約1.5cm、ハンドル高さ：約10.5cm♡収納：折り財布、スマホ、ハンカチ、マスク等収納可能。♡ランク：A♡状態：中古品ですが、目立った傷や汚れなくコンディションの良いお品です。※写真をご覧ください♡購入先真贋鑑定済みブランドオークション。鑑定済みの確実な正規品です、ご安心下さい。万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。☘特徴☘大人気定番のワイヤーハンドバッグです。花柄のワンポイントがとっても可愛いですね(^^)☆ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品…………………………………………………❣古物商許可証取得済みだから安心です。香川県公安委員会：第811070002595ご不明な点などございましたら、コメント頂けましたら幸いです(^^)★発送について・即日発送、または1日〜2日での発送を心掛けています。・梱包はOPP袋で防水対衝撃に配慮しています。・発送方法は保証、匿名のメルカリ便で発送します。★喫煙者はおらず、ペットは飼っておりません。お客さまにたとって大切なお品となるよう心を込めていたします(^^)最後までご覧頂きありがとうございます(^^)カラー···シルバー種類···ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/encourage935172.html
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http://narcologia.ru/goods/displease494331.html
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