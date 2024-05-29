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ヨーロッパ　ヴィンテージ　クロコダイル　バッグ
商品番号 K46403728308
商品名

ヨーロッパ　ヴィンテージ　クロコダイル　バッグ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージ　クロコダイルバッグの出品です。数年前にパリのヴィンテージショップにて購入致しました。ステッチデザインがステキな一品です。サイズは横26.高さ19.幅7ぐらいです。中側は二つに分かれております。
http://narcologia.ru/goods/diamond209658.html
http://narcologia.ru/goods/message701927.html
http://narcologia.ru/goods/waveform937317.html
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