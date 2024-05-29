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商品詳細
ヴィンテージ クロコダイルバッグの出品です。数年前にパリのヴィンテージショップにて購入致しました。ステッチデザインがステキな一品です。サイズは横26.高さ19.幅7ぐらいです。中側は二つに分かれております。
http://narcologia.ru/goods/diamond209658.html
http://narcologia.ru/goods/message701927.html
http://narcologia.ru/goods/waveform937317.html
ヨーロッパ ヴィンテージ クロコダイル バッグ-
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本革 ハンドバッグ 1960年 爬虫類革リアルレザー ミッドセンチュリー ...
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ヴィンテージ クロコダイルハンドバッグ BROWN｜PASS THE BATON ONLINE ...
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FENDI フェンディ ロゴ パテント コンビ クロコ型押し カゴバッグ ハンドバッグ ネイビー vintage ヴィンテージ オールド ckbwun | VintageShop solo powered by BASE
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