値下げしましハンドメイド。シャのフード付きロングベスト

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商品詳細
素材はシルク、お色は黒で裏は赤ぽいです。フード付きのロングベスト、前後中心に５コのパッチワークを入れました。裾のサイドにスリット30cm.前後の裾に20cmスリットサイズ…着丈95cm胸囲110cmすばらしい作品だと思います。
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