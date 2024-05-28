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値下げしましハンドメイド。シャのフード付きロングベスト
商品番号 V93816565966
商品名

値下げしましハンドメイド。シャのフード付きロングベスト
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材はシルク、お色は黒で裏は赤ぽいです。フード付きのロングベスト、前後中心に５コのパッチワークを入れました。裾のサイドにスリット30cm.前後の裾に20cmスリットサイズ…着丈95cm胸囲110cmすばらしい作品だと思います。
http://narcologia.ru/goods/passivity453083.html
http://narcologia.ru/goods/moisture498169.html
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