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♡エルメス♡HERMES♡カシミヤ シルク リバーシブル マフラー
商品番号 M30814258137
商品名

♡エルメス♡HERMES♡カシミヤ シルク リバーシブル マフラー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 14,933 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのリバーシブルマフラーです♡父から譲り受けました！直営店購入の本物です！一度も使用せず自宅保管しておりましたが念の為状態は新品未使用にしておりません。ご理解いただける方よろしくお願いいたします‎^_^素材...シルク、カシミヤ小さく梱包してお送り致します！
http://narcologia.ru/goods/rouge198110.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement73299.html
http://narcologia.ru/goods/approximate441920.html

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