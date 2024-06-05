♡エルメス♡HERMES♡カシミヤ シルク リバーシブル マフラー

エルメスのリバーシブルマフラーです♡父から譲り受けました！直営店購入の本物です！一度も使用せず自宅保管しておりましたが念の為状態は新品未使用にしておりません。ご理解いただける方よろしくお願いいたします‎^_^素材...シルク、カシミヤ小さく梱包してお送り致します！



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