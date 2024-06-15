f.i.n.t クロッカス刺繍ヨーク切替シャツ

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去年購入し、1度洗濯したのみです。レトロなデザインがとても可愛いです。どの年代の方も着やすいと思います。定価7260円#f.i.n.t#フィント#アンアナザーアンジェラス#刺繍ブラウス#白ブラウス#Flower#Crocus#retrofashion#レトロ#アンティーク#古着#ビンテージ