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- 美品 バーバリーロンドン ストライプ シャツ
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商品詳細
赤い胸のロゴマークが素敵なバーバリーロンドンのノースリーブシャツです。Burberry独特の色合いのストライプもお洒落です。サイズ 40(M〜L)身幅 約 44cm着丈 約 56cm綿 100%サイドには開け閉めできるボタン付きのスリットが入っており、カッコよくてとても素敵です。ほぼ未使用の美品です。是非いかがですか？この他、バーバリーブルーレーベルのタンクトップ、Tシャツ、セーターなど多数出品中です。宜しければ合わせてご覧下さい。カラー···ベージュ袖丈···袖なし柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···夏
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