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美品　バーバリーロンドン　ストライプ　シャツ
商品番号 U90338945904
商品名

美品　バーバリーロンドン　ストライプ　シャツ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,903 円
在庫状況 あり

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商品詳細

赤い胸のロゴマークが素敵なバーバリーロンドンのノースリーブシャツです。Burberry独特の色合いのストライプもお洒落です。サイズ　40(M〜L)身幅　約　44cm着丈　約　56cm綿　100%サイドには開け閉めできるボタン付きのスリットが入っており、カッコよくてとても素敵です。ほぼ未使用の美品です。是非いかがですか？この他、バーバリーブルーレーベルのタンクトップ、Tシャツ、セーターなど多数出品中です。宜しければ合わせてご覧下さい。カラー···ベージュ袖丈···袖なし柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···夏
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http://narcologia.ru/goods/sepulchral424232.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate799177.html
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