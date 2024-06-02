ハードロック ノースリーブ

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○全品送料無料！○24時間以内に発送！○値下げ交渉承ります！○即購入OK！○【商品説明】以前古着屋で購入したハードロックカフェのノースリーブです。恐らくTシャツの袖を切って加工したものだと思われます。程よくボロ感もあって、また脇の部分も大きくスペースが取られているので来年の夏に非常に使いやすいとおもいます。○【サイズ】表記:無し○【実寸】肩幅:45身幅:50着丈:75○【商品の状態】CA:未使用B：使用感がほとんどなく、汚れやシミもなし\u2028C：多少使用感はあるが、汚れやシミも比較的少ない\u2028D：使用感があり、汚れやシミが目立つ\u2028E：使用感があり、大きな汚れや破れあり○【色】白ホワイト○【管理場所】ペットなし喫煙者なし#アメカジ#古着屋#古着#ハードロックカフェ#ハードロック#hardrock#hardrockcafe#ラルフローレン