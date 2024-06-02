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杉浦正美画伯サイン入り版画
商品番号 T22934921846
商品名

杉浦正美画伯サイン入り版画
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵自体の大きさは21cm×29cmです。サイン入りです。冷暗所に保管していましたので色褪せなどはありません。写真では撮影時の背景がガラスに反射していますが、実物ははきれいで「美品」です。
http://narcologia.ru/goods/reproduce646355.html
http://narcologia.ru/goods/financier614960.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful800751.html
杉浦正美画伯サイン入り版画 - 絵画/タペストリ
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