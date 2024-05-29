KYOUKO梗豆物語　ハリーポッター　ブラウス　ネクタイ付き　グリフィンドール

スタジオで一回着用しました。グリフィンドールのショート丈ブラウスネクタイ付きです。サイズM着丈43バスト88肩幅37袖丈61「KYOUKO梗豆物語」とハリーポッターの公式コラボアイテム。ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮グリフィンドール・ハッフルパフ・レイブンクロー・スリザリンをモチーフにデザインされています。ショート丈のストライプに、右胸には各寮のエンブレムがあしらわれたブラウス。



完売品】ハリーポッター kyouko 梗豆物语 グリフィンドール ホグワーツ-



完売品】ハリーポッター kyouko 梗豆物语 グリフィンドール ホグワーツ-



完売品】ハリーポッター kyouko 梗豆物语 グリフィンドール ホグワーツ-



スリザリン ローブ kyouko 梗豆KYOUKO制服館-



スリザリン ローブ kyouko 梗豆KYOUKO制服館-



完売品】ハリーポッター kyouko 梗豆物语 グリフィンドール ホグワーツ-



スリザリン ローブ kyouko 梗豆KYOUKO制服館-



ハリーポッター 梗豆 KYOUKO 制服馆 スリザリン ローブ USJ-



スリザリン ローブ kyouko 梗豆KYOUKO制服館-



KYOUKO梗豆物語 スカート ハリーポッター グリフィンドール ...



ハリーポッター 梗豆 KYOUKO 制服馆 スリザリン ローブ USJ-



完売品】ハリーポッター kyouko 梗豆物语 グリフィンドール ホグワーツ-



wizard school short jacket【2023】 | ハッフルパフ, グリフィン ...



公式】 ハリーポッター チェーン ブラウスYシャツ 梗豆KYOUKO制服馆 ...



ハリーポッター KYOUKO 長袖ブラウスの通販 by えびふらい's shop｜ラクマ