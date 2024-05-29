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KYOUKO梗豆物語　ハリーポッター　ブラウス　ネクタイ付き　グリフィンドール
商品番号 U90821016963
商品名

KYOUKO梗豆物語　ハリーポッター　ブラウス　ネクタイ付き　グリフィンドール
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スタジオで一回着用しました。グリフィンドールのショート丈ブラウスネクタイ付きです。サイズM着丈43バスト88肩幅37袖丈61「KYOUKO梗豆物語」とハリーポッターの公式コラボアイテム。ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮グリフィンドール・ハッフルパフ・レイブンクロー・スリザリンをモチーフにデザインされています。ショート丈のストライプに、右胸には各寮のエンブレムがあしらわれたブラウス。
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