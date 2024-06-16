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[新品・未使用・匿名配送] ウィルセレクション ホワイト　リボン　トップス
商品番号 R97983336431
商品名

[新品・未使用・匿名配送] ウィルセレクション ホワイト　リボン　トップス
ブランド名 ウィルセレクション
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。●ウィルセレクションの、ホワイトのトップスです。・肩にかわいいリボンが付いた、かわいいデザインのトップスです。　・使用して頂ける方へお譲りします。・サイズM・着丈　約50cm・身幅　約42cm＊自宅保管にご理解頂ける方に。＊折りたたんで発送する為、折りジワが発生します。＊お値下げ交渉はごめんなさい。＊即購入大歓迎です。＊水濡れ防止のビニール包装を行い、　匿名配送のゆうパケットポストにて発送致します。ウィルセレクショントップス　ホワイトトップスウィルセレクションブラウス　トップス　ブラウス　白白ブラウスカラー···ホワイト柄・デザイン···無地季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/symmetric892445.html
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