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- 最終値下げ レオニー レースシャーリングプチブラウス
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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···長袖骨格ストレートに特化したブランドレオニーさんのブラウスです。購入しましたが、サイズが合わず未使用でお譲りできればと思います。骨格ストレートと診断されて、お洋服選びに悩まれている方がいましたらお試しいかがでしょうか？サイズガイドM：着丈62 身幅48 肩幅34 袖丈58 長袖素材：表地：ナイロン100％ 裏地：ポリエステル100％※季節柄早めにお譲りしたいため、多少のお値段交渉お受けいたします。#レオニー#骨格ストレート#reonie
http://narcologia.ru/goods/flight322328.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln704402.html
http://narcologia.ru/goods/freezer341998.html
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