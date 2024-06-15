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FASHIONNOVAオールインワン
商品番号 C14128695500
商品名

FASHIONNOVAオールインワン
ブランド名 エイソス
特別価格 税込 7,333 円
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商品詳細

アメリカ/ロサンゼルスより直輸入★日本未上陸ブランド#FASHIONNOVACardiBやMeganTheeStallion、カーダシアンファミリー(Kylie/KrisJenner、Khloe\u0026KourtneyKardashian)、AmberRose、Saweetie、AdrienneBailon、Cassie、TamarBraxtonなどのセレブも愛用のブランドですアメリカらしいセクシーなジャンプスーツ！動きやすくて楽でスタイル良く見えて可愛いですサイズが私には大きすぎるので出品します。＊ジャンプスーツ/オールインワン＊チューブトップ＊スリーブレス＊フロントジッパー開閉＊ウエストゴム＊デニムトリム＊ワイドレッグ＊裾切りっぱなしデザイン＊ストレッチ素材ホワイトの部分はデニム生地ではありませんウエスト平置き約37cm(ゴム)股下約86cm裾幅約37cm●サイズ：US/アメリカSサイズ●色：ホワイト×ブルー●素材：ポリエステル95%、スパンデックス5%●状態：新品タグ付き
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