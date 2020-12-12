LOUIS VUITTONルイヴィトン モノグラム ポシェットポルトモネクレディ

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※2023年9月5日～7日、10月9日～13日の間は都合により様々な対応が出来ない可能性があります。■型番M61725■シリアル番号CA0995■種類ポシェットポルトモネクレディ（ポルトフォイユサラの前身）■仕様カード用ポケットx2札入れコンパートメントx2ファスナー式コインケース■素材素材：モノグラム・キャンバスライニング：グレインレザー（皮革の種類：牛革）■サイズ•寸法11x19x2cm(幅x高さxマチ)■付属品なし■定価66,960円税込■初出品時価格（2023年8月3日）22,800円（送料込み）■状態画像の通り全体的に使用感やダメージがありますが、そこまで状態は悪くないです。べた付きやファスナーが壊れている等もなく普通にご利用いただけます。■男女レディース（lady'sLADYS）ウィメンズ（women’s）メンズ（men’s）■購入元.入手元最大手BtoBオークションサイトエコリングオークションで購入しましたので鑑定済みです。正規品でございますが万が一偽造品でございましたら当然ですが全額返金保証致しますのでご安心下さい。古物商許可証 東京都公安委員会 第302202318063号■ブランドLOUISVUITTON ルイヴィトン■管理番号194