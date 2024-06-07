ikot ファー カゴバック 丸型

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商品詳細
フォルムが可愛いファーがついたカゴバックです。夏はもちろん、冬も使えます。これからの季節に◡̈⃝♩保管用バックに入れて保管していました。サイズおよそ20×14×14cmファーの取り外しは出来ません。カラー···ブラウン
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