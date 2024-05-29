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新品未使用 ヴィヴィアンウエストウッド　ボディバッグ ウェストポーチ
商品番号 N90347137178
商品名

新品未使用 ヴィヴィアンウエストウッド　ボディバッグ ウェストポーチ
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【未使用級美品】VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドレザーボディバッグオーブ内総柄ブラック黒ストライプヒルダスモールベルトバッグは、ペブルグレインフィニッシュのレザーを使用し、トップジップ開閉、バックル留めベルト、フロントのロゴプレート、メインコンパートメント1つが特徴です。肩掛け斜め掛け　オーブ韓国風　春夏秋冬　メンズ　レディース　男女兼用　通勤　通学ColourブラックSizeサイズ縦14横（最大）25.5マチ5.5ショルダー全長:102(長さ調節)可能素材レザーすべて実物の写真です。丁寧に梱包して発送致します。並行輸入品(海外正規品)になります。※全て検品済みで特に問題ありません。　ご安心ください⑅◡̈*
http://narcologia.ru/goods/symmetric657445.html
http://narcologia.ru/goods/financier46960.html
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