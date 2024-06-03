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トロア　ビッグカラー　ショートコート　ベージュ
商品番号 F99044057659
商品名

トロア　ビッグカラー　ショートコート　ベージュ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

trois(トロア)のショートコートになります。カラー…ベージュサイズ…フリーサイズ2021年にキャトルメラージュにて購入しました。37400円(税込)4.5回着用襟は取り外しが出来ますのでお洋服の用途によって着用出来るかと思います(⁠^⁠^⁠)短時間着用になりますが、素材上少し毛羽立ちはあります。WhimGazetteウィムガゼットキャトルメラージュtroisトロアMICA＆DEALマイカアンドディールminkchairミンクチェアMARECHALTERREマルシャルテルDIARIUMディアリウムイチパーセントHERENCIAヘレンチアMunichミューニックTORRAZZODONNAトラッツォドンナLalliaMùラリア・ムーTOMORROWLANDトゥモローランドMACPHEEマカフィーBallseyボールジィBACCAバッカDESPRÉSデ・プレGALERIEVIEギャルリーヴィーEDITIONエディションCABaNキャバンSOULEIADOソレイアードJamesPerseジェームスパースISABELMARANTイザベルマランAcneStudiosアクネストゥディオズDRIESVANNOTENドリスヴァンノッテン　トロワお好きな方オススメです
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