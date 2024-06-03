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- トロア ビッグカラー ショートコート ベージュ
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商品詳細
trois(トロア)のショートコートになります。カラー…ベージュサイズ…フリーサイズ2021年にキャトルメラージュにて購入しました。37400円(税込)4.5回着用襟は取り外しが出来ますのでお洋服の用途によって着用出来るかと思います(^^)短時間着用になりますが、素材上少し毛羽立ちはあります。WhimGazetteウィムガゼットキャトルメラージュtroisトロアMICA＆DEALマイカアンドディールminkchairミンクチェアMARECHALTERREマルシャルテルDIARIUMディアリウムイチパーセントHERENCIAヘレンチアMunichミューニックTORRAZZODONNAトラッツォドンナLalliaMùラリア・ムーTOMORROWLANDトゥモローランドMACPHEEマカフィーBallseyボールジィBACCAバッカDESPRÉSデ・プレGALERIEVIEギャルリーヴィーEDITIONエディションCABaNキャバンSOULEIADOソレイアードJamesPerseジェームスパースISABELMARANTイザベルマランAcneStudiosアクネストゥディオズDRIESVANNOTENドリスヴァンノッテン トロワお好きな方オススメです
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