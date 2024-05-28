【お値下げ中】ドゥクラッセ　オレンジゼブラ柄　ビッグバッグ

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商品詳細
ビッグサイズのオレンジゼブラ柄バッグです。持ち手は本革。持ち手はあまり持って出歩かなかったのでダメージなしです。外側に大きなポケット4つ。内側にも大きなポケット4つ。計8個ポケット！と豪華！底33✖️26高さ35持ち手46とにかく大きいので何でも入ります。ゼブラ柄がおしゃれで素敵です。あまり荷物を持ち歩く方ではないのであまり出番がなく自宅保管です。2万円程で購入いたしました。どなたか使っていただける方に。
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http://narcologia.ru/goods/ramshackle819566.html
http://narcologia.ru/goods/rouge439310.html
プリント柄・2WAYビッグバッグ
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プリント柄・2WAYビッグバッグ
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