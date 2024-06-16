AKTE アクテ　バックオープンジャガードキャミソール　　新品未使用

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AKTEアクテのバックオープンジャガードキャミソールです。新品未使用タグ付きです。色 オフホワイトサイズ FREE定価 13,860自宅保管になりますので神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。小さく折りたたんで発送いたします。畳じわご了承下さい。#AKTE#アクテ#ジャガード#ジャガードキャミソール