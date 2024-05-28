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ayane ビックスターTシャツ
商品番号 X68880091701
商品名

ayane ビックスターTシャツ
ブランド名 アヤン
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆ayaneアヤン◆夏にピッタリの涼し気なTシャツ。大きなスターのプリントと下部のボタンがポイントです。---商品状態-----------------------数回着用しましたが、汚れやシミもなく美品です。---------------------------------【サイズ】38(Mサイズ相当)【実寸】●着丈53cm身幅55cm袖丈20cm肩幅55cm※平置き採寸の為、多少の誤差が生じることがございます。【カラー】ブラック【素材】コットン100%！注意事項（必ずお読みください）！※自宅保管品につき神経質な方はご遠慮ください。※返品はお受けできませんのでご了承下さい。そのほかご質問などお待ちしております(*´`*)#古着#レディース#服#アヤン#ayan#美品#夏服
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