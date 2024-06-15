ZARA ザラ　リブパフトップス　ショート丈

●商品名ZARAザラ リブパフトップス ショート丈●カラーエクリュホワイト●状態新品未使用現在も同じものが販売されてますが値上げされたようです。お安くいかがでしょうか。●サイズ XS着丈→40身幅→45●素材タグをご確認ください。ZARAのお洋服が好きで他にも出品しているので宜しければご覧下さい。自宅保管、素人検品ですので神経質な方はご遠慮ください。柄・デザイン···無地



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