IENA ボウタイVネックブラウス ブラック

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数年前にIENAで購入しましたボウタイVネックブラウスです。ほぼ着用することなく保管しておりましたので状態は良いと思います。素材：ポリエステル100%幅：49丈：前68、後72肩幅38とした場合の袖丈：60■実寸ですが素人採寸ですので誤差はご容赦ください。