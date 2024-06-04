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IENA ボウタイVネックブラウス ブラック
商品番号 S30165722139
商品名

IENA ボウタイVネックブラウス ブラック
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にIENAで購入しましたボウタイVネックブラウスです。ほぼ着用することなく保管しておりましたので状態は良いと思います。素材：ポリエステル100%幅：49丈：前68、後72肩幅38とした場合の袖丈：60■実寸ですが素人採寸ですので誤差はご容赦ください。
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