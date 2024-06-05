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URBAN RESEARCH ROSSO メッシュレイヤードカットソー　グレー
商品番号 E24796809939
商品名

URBAN RESEARCH ROSSO メッシュレイヤードカットソー　グレー
ブランド名 アーバンリサーチロッソ
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー袖丈···袖なし柄・デザイン···無地ネック···クルーネック季節感···夏サイズ(素人平置き実寸)…身幅45cm、着丈前身頃(カットソー部分47cm・チュール部分58cm)購入価格…9,900円購入年月日…2022年6月着用回数…1回2022年7月に1回着用後、自宅手洗いしクローゼットにてハンガーにかけ保管しております。とっても可愛くお気に入りなのですが似合わなかった為、鮮度あるうちにお譲り致します。【URBANRESEARCHROSSO】シンプルな着こなしでも上品に映えるデザインカットソーです☆レーヨン×ナイロンのさらっとしたカットソー生地のレイヤードカットソーです。たっぷりと入ったギャザーが歩く度にふわっと揺れるメッシュデザインが、女性らしいシルエットになります☆★非喫煙★動物飼っておりません★最小サイズで匿名発送致しますぜひ、ご検討いただけますと幸いです(*^^*)
http://narcologia.ru/goods/ordering193579.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle536025.html
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