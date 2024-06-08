【希少】イタリア製 VERSACE VERSUS ヴェルサス 長袖シャツ

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ご覧いただきありがとうございます。ご購入前にプロフィールの確認をお願いします。◾︎フォロー割、セット割等行ってます。フォロー後、コメント欄にコメントください。この商品はフォローで300円割引き致します。※購入前にコメントください購入後の割引はシステム上できません値段交渉も可能です。コメントください。◾︎商品説明VERSUS長袖シャツカラー:ブラック素材:コットン状態は写真で確認してください。◾︎サイズ:実寸平置き(cm)着丈:58身幅:48肩幅:39袖丈:61※素人採寸のため若干の誤差はご了承ください。◾︎商品状態こちらの商品は、【A】ランクです。【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED品【B】古着ゆえの使用感や小さなシミはあるが全体的な目立った汚れはない【C】使用感と目立つ傷や汚れあり【N】新品、未使用品、デッドストックなど【J】ジャンク品◾︎注意・古着、中古品にご理解のない方、神経質な方はご購入をお控えください。・写真と若干色味が異なる場合がございます。・小さな傷や目立たない汚れに関しては見逃しがある場合もございます。ご了承ください。・気になる点等ありましたら購入前にコメントください。